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Тайна за семью замками: как выглядит и чем занимается сестра Алины Кабаевой

17 августа 2022 09:15
Тайна за семью замками: как выглядит и чем занимается сестра Алины Кабаевой

Сама олимпийская чемпионка делиться личным не спешит.

После окончания спортивной карьеры Алина Кабаева ушла в тень. Делиться новыми свершениями и личной жизнью гимнастка не спешит. Лишь однажды, еще много лет назад, триумфаторша созналась: приватность она считает своим главным приоритетом, поэтому о проблемах и чаяниях родных она рассказывать не будет.

Именно поэтому только преданные поклонники Кабаевой знают, что у Алины есть родная сестра Лейсан. Определить родство между девушками практически невозможно: они настолько разные внешне и по характеру, что только «просвещенные» могут с уверенностью сказать — Лейсан и Алина родные.

Сейчас Лейсан 36 лет, и в отличие от звездной сестры, Кабаева-младшая выбрала точные науки: после школы окончила институт гостиничного хозяйства и открыла свой бизнес — агентство недвижимости.

Тайна за семью замками: как выглядит и чем занимается сестра Алины Кабаевой

Тайна за семью замками: как выглядит и чем занимается сестра Алины КабаевойФото: социальные сети имиджмейкера Романа Цакоти

Фото: Агентство-партнер: globallookpress.com
Алина Крылова
Алина Крылова
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