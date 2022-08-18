«Таланты не нужны»: чего на самом деле ждут от участников «Голоса»

После новостей о замене бессменного ведущего шоу «Голос» Дмитрия Нагиева на актрису Ларису Гузееву, в Сети поднялись обсуждения целесообразности этого решения. Пользователи посчитали мягкого и ироничного шоумена куда более подходящим для общения с участниками и жюри, чем резковатую Гузееву.

А композитор Юрий Лоза и вовсе заявил, что актрису позвали только из-за ее медийного образа. Он раскритиковал шоу, отметив, что куда больше его создателей и продюсеров интересуют рейтинги, а не выдающиеся способности. Причем касается это как участников, так и ведущих.

«Что трудного в том, чтобы подставить микрофон выступающему», — подчеркнул Лоза в беседе с порталом Prozvezd.

Пока Гузеевой доверили лишь «Голос 60+», о замене Нагиева в других версиях проекта речи не идет. Источники полагают, что навстречу актрисе пошли после того, как стало известно об окончательном закрытии шоу «Давай поженимся!», которое ушло в отпуск еще весной. И оставшейся без работы Гузеевой быстро нашли новую должность.