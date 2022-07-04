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Такого не ожидал никто: известный актер проболтался о ростовщичестве Табакова

4 июля 2022 16:10
Такого не ожидал никто: известный актер проболтался о ростовщичестве Табакова

Звезда сериала «Измены» признался, что выплачивал долги мэтру.

Звезда многосерийных проектов «Измены» и «Жуки» Вячеслав Чепурченко раскрыл Олега Табакова с неожиданной стороны. Молодой актер проболтался о том, что долгие годы отдавал мэтру деньги в счет уплаты своего долга. Артист прослужил в театре Табакова около 11 лет, большую часть из которых жил в очень маленькой однокомнатной квартире в столице. Скромных гонораров не хватало, чтобы улучшить жилищные условия.

Такого не ожидал никто: известный актер проболтался о ростовщичестве Табакова

Чепурченко рассказал о помощи, которую ему оказал режиссер. Но такого не ожидал никто. Как выяснилось, Табаков одолжил подопечному денег на покупку квартиры побольше. Этот долг Чепурченко пришлось выплачивать несколько лет.

«Помог материально», — обронил актер в беседе с «Антенной-Телесемь».

После появления в семье Чепурченко второго ребенка актер перебрался в просторную трехкомнатную квартиру в Некрасовке. По словам Вячеслава, обязательства перед Табаковым и внимание к молодому актеру заставили его активнее развивать карьеру и работать не только в театре, но и на ТВ.

Фото: Legion-Media, globallookpress.com
Елена Королева
Елена Королева
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