Такого не ожидал никто: известный актер проболтался о ростовщичестве Табакова

Звезда многосерийных проектов «Измены» и «Жуки» Вячеслав Чепурченко раскрыл Олега Табакова с неожиданной стороны. Молодой актер проболтался о том, что долгие годы отдавал мэтру деньги в счет уплаты своего долга. Артист прослужил в театре Табакова около 11 лет, большую часть из которых жил в очень маленькой однокомнатной квартире в столице. Скромных гонораров не хватало, чтобы улучшить жилищные условия.

Чепурченко рассказал о помощи, которую ему оказал режиссер. Но такого не ожидал никто. Как выяснилось, Табаков одолжил подопечному денег на покупку квартиры побольше. Этот долг Чепурченко пришлось выплачивать несколько лет.

«Помог материально», — обронил актер в беседе с «Антенной-Телесемь ».

После появления в семье Чепурченко второго ребенка актер перебрался в просторную трехкомнатную квартиру в Некрасовке. По словам Вячеслава, обязательства перед Табаковым и внимание к молодому актеру заставили его активнее развивать карьеру и работать не только в театре, но и на ТВ.