Так и до инфаркта недалеко: как Каменская жестоко разыграла Нагиева

Телесериал «Каменская» по мотивам произведений Александры Марининой продержался на экранах с 1999 по 2011 годы. Режиссер Юрий Мороз смог собрать на площадке талантливых звезд, украсивших собой проект. А для Дмитрия Нагиева роль Михаила Лесникова фактически стала первой большой работой в кино, ведь до этого поклонники знали его в основном как радиоведущего.

Но не со всеми коллегами на площадке у актера сложились хорошие отношения. Между Нагиевым и исполнительницей роли Каменской, Еленой Яковлевой, бушевали настоящие страсти. Коллеги вспоминали, что актеры довольно обидно отзывались друг о друге. Елена наградила Нагиева пренебрежительным прозвищем Циркач, а тот в ответ вслух порассуждал о раздражительности «пожилых артистов».

И, судя по всему, Каменская затаила обиду. Через некоторое время Яковлева жестоко разыграла Дмитрия. Она подговорила сотрудников площадки, и гонорар актеру выдали фальшивыми долларами. Елена попросила мужчину одолжить ей деньги на новую обувь. После возвращения из магазина актриса заявила Нагиеву, что банкноты оказались ненастоящими, поэтому за ним вот-вот придет милиция. Яковлева далеко не сразу призналась, что это шутка, заставив Дмитрия изрядно понервничать.