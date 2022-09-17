Светится без Прилучного: как теперь выглядит звезда «Папиных дочек» Мирослава Карпович
Актриса блистает в соцсетях.
Мирослава Карпович известна в первую очередь по роли старшей дочери Маши в сериале «Папины дочки». Не меньше прославил актрису и скандальный роман с коллегой по цеху – Павлом Прилучным. Но Прилучный остался в прошлом – сейчас актер счастливо женат Зепюр Брутян, а Карпович идет дальше.
Мирослава Карпович часто радует поклонников роскошными фотосессиями в соцсетях и милыми селфи. Вот и под последним снимком на личной странице звезды фанаты засыпали Карпович комплиментами.
«Цветочек. Сияй всегда!», «Как же тебе идет образ! Просто разрыв сердечка!», – писали актрисе подписчики.