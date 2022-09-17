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Светится без Прилучного: как теперь выглядит звезда «Папиных дочек» Мирослава Карпович

17 сентября 2022 20:30
Светится без Прилучного: как теперь выглядит звезда «Папиных дочек» Мирослава Карпович

Актриса блистает в соцсетях.

Мирослава Карпович известна в первую очередь по роли старшей дочери Маши в сериале «Папины дочки». Не меньше прославил актрису и скандальный роман с коллегой по цеху – Павлом Прилучным. Но Прилучный остался в прошлом – сейчас актер счастливо женат Зепюр Брутян, а Карпович идет дальше.

Мирослава Карпович часто радует поклонников роскошными фотосессиями в соцсетях и милыми селфи. Вот и под последним снимком на личной странице звезды фанаты засыпали Карпович комплиментами.

«Цветочек. Сияй всегда!», «Как же тебе идет образ! Просто разрыв сердечка!», – писали актрисе подписчики.

Светится без Прилучного: как теперь выглядит звезда «Папиных дочек» Мирослава Карпович
Фото: соцсети, кадры из сериала "Папины дочки" (2007-2013)
Алла Новикова
Алла Новикова
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