Светится без Прилучного: как теперь выглядит звезда «Папиных дочек» Мирослава Карпович

Мирослава Карпович известна в первую очередь по роли старшей дочери Маши в сериале «Папины дочки». Не меньше прославил актрису и скандальный роман с коллегой по цеху – Павлом Прилучным. Но Прилучный остался в прошлом – сейчас актер счастливо женат Зепюр Брутян, а Карпович идет дальше.

Мирослава Карпович часто радует поклонников роскошными фотосессиями в соцсетях и милыми селфи. Вот и под последним снимком на личной странице звезды фанаты засыпали Карпович комплиментами.