Суды никогда не закончатся: Разин нанес семье Шатунова новый удар

Незадолго до смерти Юрия Шатунова он выиграл многолетнее судебное разбирательство с продюсером Андреем Разиным. Музыканту удалось доказать, что композиции «Ласкового мая» принадлежат ему. Однако подобное решение не удовлетворило продюсера, поэтому теперь он готовится к разбирательствам уже с семьей Шатунова.

Как оказалось, Разин пытается обжаловать решение суда. Однако из-за того, что артист скончался, в качестве ответчика выступят его родные, которым после смерти перешли права на композиции.

Сам Разин, а также близкие музыканта, как пишет Telegram-канал «Звездач », пока никак не прокомментировали ситуацию. Отметим, что ранее продюсер обвинял Кудряшова в причастности к смерти Шатунова. По его мнению, директор знал о проблемах со здоровьем у артиста, но не пытался ему помочь, а заставлял лишь выступать все больше и больше, что и привело к трагичным последствиям. И именно для того, чтобы скрыть следы своих преступлений, он настоял на кремации.