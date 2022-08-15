Страстный муж Жади уже не тот: как сейчас выглядит Саид из сериала «Клон»
Актер сильно изменился.
Далтон Виг блестяще справился с ролью Саида Рашида в сериале «Клон». Поклонниц у мужа Жади было ничуть не меньше, чем у главного героя-любовника теленовеллы — Лукаса Ферраса.
Сильный, мужественный, богатый и готовый на все ради своей любви Саид раз и навсегда покорил сердца зрительниц, явно не разделявших выбор главной героини. Впрочем, теперь от былого обаяния страстного мужа Жади не осталось и следа.
Виг, которому в этом году стукнуло 57 лет, не стал отказываться от социальных сетей. Актер публикует свои фото и видео, на которых видно, как сильно он изменился. Звезда «Клона» заметно постарел и обзавелся сединой. Впрочем, это не уменьшает его харизмы и обаяния.
«Вот уже 20 лет прошло с момента выхода сериала „Клон“, который по-прежнему дарит нам невероятные эмоции. Глядя на тебя сегодня, испытываешь невероятное удовольствие, поскольку видишь настоящего, свободного и творческого человека», — гласит один из комментариев под постом Вига.