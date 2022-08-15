Страстный муж Жади уже не тот: как сейчас выглядит Саид из сериала «Клон»

Далтон Виг блестяще справился с ролью Саида Рашида в сериале «Клон». Поклонниц у мужа Жади было ничуть не меньше, чем у главного героя-любовника теленовеллы — Лукаса Ферраса.

Сильный, мужественный, богатый и готовый на все ради своей любви Саид раз и навсегда покорил сердца зрительниц, явно не разделявших выбор главной героини. Впрочем, теперь от былого обаяния страстного мужа Жади не осталось и следа.

Виг, которому в этом году стукнуло 57 лет, не стал отказываться от социальных сетей. Актер публикует свои фото и видео, на которых видно, как сильно он изменился. Звезда «Клона» заметно постарел и обзавелся сединой. Впрочем, это не уменьшает его харизмы и обаяния.