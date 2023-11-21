Странно, что не модель: как выглядит невероятно красивая сестра Навки (фото)

У Татьяны Навки есть младшая сестра. Наталья, в отличие от олимпийской чемпионки, знаменитой так и не стала, что немало удивляет широкую общественность.

Разница в возрасте у родственниц небольшая — всего два года. В социальных сетях прославленной фигуристки есть снимок с сестрой, который точно никого не оставит равнодушным.

Наталья — очаровательная блондинка с обворожительной улыбкой, лучезарными глазами и красивыми чертами лица. С такими внешними данными она запросто смогла бы построить успешную карьеру модели.

Однако Наталья не стремится к популярности. Человек она не публичный, поэтому о ее жизни и роде деятельности практически ничего не известно. В Сети пишут, что 46-летняя женщина вышла замуж. Ее избранник трудится в столичном институте телевидения и радиовещания. Также есть сведения о том, что в 2018 году у пары появился ребенок.