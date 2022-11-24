«Стеснялась жутко»: ахнете, узнав, что Гурцкая стыдилась делать перед мужем

В 2005 году Диана Гурцкая вышла замуж за адвоката Петра Кучеренко. В браке они уже 17 лет и воспитывают сына Костю. Но на заре отношений Диана не верила в успех романа. Она вспомнила, как сильно волновалась перед каждым свиданием с Петром. Ей все время казалось, что она сделает неловкое движение и отпугнет его этим.

Особенно сильно смущалась исполнительница, когда дело касалась еды. В силу своей незрячести Диане было неловко принимать пищу в публичном месте. Однако именно в кафе Гурцкую с братом пригласил Кучеренко. Сидя за столиком, певица гордо отказывалась от любых блюд.

«Стеснялась жутко», — призналась она на шоу «Откройте, Давид! ».

Наконец, ее брат не выдержал и заявил, что Петр и так знает об особенностях Дианы, поэтому смущаться ей не стоит. Этот случай вселил в нее уверенность. Певица поняла, что избранник должен полюбить ее такую, какая она есть. Сейчас Гурцкая по-настоящему счастлива в браке и считает, что людям с инвалидностью не стоит себя стесняться.