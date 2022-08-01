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Стала моложе падчерицы: Навка опозорилась неумелым фотошопом

1 августа 2022 11:10
Стала моложе падчерицы: Навка опозорилась неумелым фотошопом

Пользователи соцсетей заметили, что фигуристка переборщила с фильтрами.

47-летняя Татьяна Навка накануне поделилась с подписчиками в соцсетях снимками с семейного отдыха в Парке Горького. Выходной день она провела вместе с детьми Дмитрия Пескова от прошлого брака и их общей дочкой 7-летней Надей. Не обошлось и без конфузов: пользователи соцсетей заметили, что Навка опозорилась неумелым фотошопом. На некоторых фото она кажется даже моложе 24-летней падчерицы Лизы.

Стала моложе падчерицы: Навка опозорилась неумелым фотошопом

«Ну зачем столько фотошопа?», «Первое фото переборщенное, лет на 25 назад», «Омолаживающая программа?», «Навка моложе дочерей», — написали комментаторы.

Напомним, у Татьяны также есть старшая дочь Александра, которой уже 22 года. Девочка не пошла по стопам матери, став певицей. Последние годы часто ходили слухи о новой беременности Навки, но они не подтвердились. Фигуристка смогла наладить отношения с детьми мужа от прошлых отношений, несмотря на то, что роман у Пескова и Навки завязался еще когда он был женат. Что же касается Елизаветы, то она довольно долго прожила в Париже с матерью, но теперь предпочитает оставаться в России.

Фото: Legion-Media, соцсети
Елена Королева
Елена Королева
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