Стала домработницей, но не скучает по России: что известно о дочери Агутина и Варум

Немало отечественных звезд выбрали для детей дом за океаном, в их числе Кристина Орбакайте, Иван Ургант, Вера Брежнева, а также Леонид Агутин с супругой Анжеликой Варум.

Пока чета гастролировала по России, родители певицы воспитывали внучку в Майами. Выбор места жительства артисты оправдали климатом, оказывается, у Елизаветы слабое здоровье и московские холода не шли ей на пользу.

Наследница Агутина и Варум пошла по их стопам и занялась музыкой, собрав группу, с которой выступает в барах. Это занятие хоть и нравится Лизе, но приносит скудные заработки, из-за чего она вынуждена подрабатывать.

Варум-Агутина успела побыть курьером и домработницей, но последнее не пришлось ей по душе.

«Пошла работать в семью, готовила им завтраки и обеды. Потом ей это надоело. И сейчас она старикам развозит еду», — цитирует Варум издание «КП ».

По родине Елизавета не скучает — дом ей заменила Америка, где она росла с юных лет.