Сразила не только Кончаловского: правда о карьере Высоцкой вышла наружу

Юлия Высоцкая вышла замуж за Андрея Кончаловского в возрасте 25 лет. Самому постановщику на тот момент было уже за 60. Такая разница в возрасте никак не смутила молодую актрису. Своей красотой и мягкостью она буквально сразила непостоянного Кончаловского. За его плечами было уже четыре брака. Но только в отношениях с Юлией он задержался надолго — в следующем году пара сможет отметить «серебряную свадьбу».

Оказалось, что и Высоцкая под венец пошла уже не в первый раз. Мало кто из ее поклонников знает, что еще в студенчестве Юлия вышла замуж за однокурсника, актера Анатолия Кота. Они вместе учились в Белорусской государственной академии искусств. После распределения Высоцкой предложили место в театре им. Янки Купалы, но для карьеры ей требовалось белорусское гражданство. Помощь начинающей актрисе предложил Кот, и они оформили фиктивный брак. Причем в тот момент Высоцкая была влюблена в его друга Игоря Сидоренко. Их отношения продлились шесть лет и часто омрачались ссорами: Юлии не нравилось, что возлюбленный был зависим от спиртного, сообщает «СтарХит ».

В результате, когда в 1998 году она познакомилась с Кончаловским, то разорвала отношения с Сидоренко и оформила развод с Котом. Игорь впоследствии тоже обзавелся семьей, но прежних увлечений не оставил и в итоге умер в пьяной драке.