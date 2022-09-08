Сравнение с Мордюковой оскорбило известную актрису: на самом деле у них много общего
Артистка четко обозначила свою позицию.
Анне Уколовой удалось построить блестящую актерскую карьеру. Дошло до того, что артистку называют второй Нонной Мордюковой. Впрочем, знаменитости это не по нраву.
Сравнение с Мордюковой оскорбило Уколову, которая придерживается четкой позиции. Знаменитость не отрицает, что у нее с именитой актрисой может быть много общего, но, несмотря на это, полагает, что входить в историю кинематографа нужно строго под своим именем и фамилией — без каких бы то ни было сравнений.
Уколова призвала всех остановиться и больше не проводить параллели между ними.
«Ненавижу сравнения», — заявила актриса, уточнив, что считает Нонну Викторовну гениальной артисткой, у которой есть чему поучиться, однако все же Анна предпочитает оставаться самой собой. «Хочу, чтобы меня запомнили как Аню Уколову», — подытожила звезда в интервью порталу «Антенна-Телесемь».