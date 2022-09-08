Сравнение с Мордюковой оскорбило известную актрису: на самом деле у них много общего

Анне Уколовой удалось построить блестящую актерскую карьеру. Дошло до того, что артистку называют второй Нонной Мордюковой. Впрочем, знаменитости это не по нраву.

Сравнение с Мордюковой оскорбило Уколову, которая придерживается четкой позиции. Знаменитость не отрицает, что у нее с именитой актрисой может быть много общего, но, несмотря на это, полагает, что входить в историю кинематографа нужно строго под своим именем и фамилией — без каких бы то ни было сравнений.

Уколова призвала всех остановиться и больше не проводить параллели между ними.