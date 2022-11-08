Спорим, вы не знали, за что Данелия получил «Оскар»: «Афоня» ни при чем

Мало кто знает, что в 70-е годы Георгий Данелия получил престижнейшую американскую награду. Однако «Оскар» ему дали за проект «Дерсу Узала», снятый японским мэтром Акирой Куросавой. Как же статуэтка оказалась в руках российского режиссера?

Фильм советско-японского производства «Дерсу Узала» вышел в 1975 году. Сам Данелия не принимал никакого участия в съемках, ведь в это время он работал над «Афоней». Именно этот фильм режиссер и представлял в США. А на самой церемонии его просто попросили взять одну из статуэток за фильм «Дерсу Узала» как представителя СССР. Второй «Оскар» вручили японцам.

Картину снимали полностью на русском языке. В главных ролях сыграли актеры Максим Мунзук и Юрий Соломин. История рассказывает о пожилом путешественнике и исследователе Дальнего Востока. Примечательно, что съемки велись в соответствии с хронологией сюжета. Это значительно облегчало актерам задачу, ведь так они намного лучше вживались в роли. Позднее фильм признали одной из самых выдающихся картин XX века.