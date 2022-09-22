Сотворила с собой немыслимое: как теперь выглядит королева Голливуда

В 1980-х годах Ким Бейсингер называли новой Мэрилин Монро. Стройная блондинка с чувственными пухлыми губами стала королевой Голливуда. А откровенная роль в фильме «Девять с половиной недель» сделала ее секс-символом Америки. Она даже не расстроилась, что получила за картину антипремию «Золотая малина». Ким поддерживала к себе интерес, снимаясь для обложек мужских журналов.

Неудачный брак с гримером Роном Бриттоном заставил ее задуматься об уходе из кино. Но вкус к жизни ей вернул союз с Алеком Болдуином. В 1997 году Бейсингер даже получила «Оскар» за второстепенную роль в фильме «Секреты Лос-Анджелеса».

После развода с Болдуином карьера начала все меньше ее интересовать. Близкие актрисы говорили, что она зациклилась на внешности. Еще в детстве Ким натерпелась насмешек от одноклассников, травивших ее за слишком объемные губы. А с возрастом она бросила все силы на то, чтобы хотя бы внешне остановить старение.

Уже в 90-х годах актриса стала первой пациенткой косметологов, которая попробовала на себе «инъекции красоты». В нулевых Бейсингер уже прибегла к пластическим операциям: блефаропластика, многочисленные подтяжки лица, постоянные уколы ботокса и филлеры. Сейчас на лице 68-летней актрисы почти нет морщин, но она уже и не напоминает красавицу из «Девяти с половиной недель» или «Привычки жениться».