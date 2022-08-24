Собственной смертью поставила бывшую мужа на место: чем закончилась война жен Бондарчука

В жизни Сергея Бондарчука было две главных женщины: Инна Макарова, ставшая его второй женой, и третья супруга Ирина Скобцева.

Роман с последней режиссер закрутил во время съемок фильма «Отелло». Вскоре измена стала достоянием общественности, и Макарова не стала прощать возлюбленного, которому подарила дочь Наталью. При этом актриса во всем винила Скобцеву и считала ее разлучницей.

Между тем третья супруга режиссера подарила ему дочь Алену и сына Федора. Несмотря на это, Бондарчук предпринимал попытки вернуться к бывшей жене, однако та его не приняла. К тому же, как пишет портал «Экспресс газета », Скобцева была готова на все, лишь бы не расставаться с любимым, не чуралась она даже манипуляций детьми.

В итоге Бондарчук остался в новой семье и рядом с Ириной Константиновной провел остаток своих дней. Однако точку в войне его жен поставила лишь смерть одной из них.

Режиссер скончался 20 октября 1994 года. В этот же самый день 26 лет спустя из жизни ушла и Скобцева, показав тем самым, что именно она была настоящей любовью именитого режиссера. Любопытно, что Макарова скончалась в том же году, что и ее главная соперница: Инны Владимировны не стало весной 2020-го.