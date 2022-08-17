«Смотреть страшно»: вот на что идут фигуристы ради работы с Навкой
Виктория Синицина показала шокирующий отрывок с тренировки.
Ледовые шоу Татьяны Навки — любимое развлечение для поклонников фигурного катания. К работе спортсменка привлекает лучших коллег, демонстрирующих на льду невероятное мастерство и трюки, от которых у зрителей захватывает дух. Поэтому фигуристам, в копилке которых уже есть медали Олимпиад, приходится не расслабляться и выкладываться на полную.
На днях 27-летняя спортсменка Виктория Синицина засветила в соцсетях кусочек тренировки перед очередным шоу и показала, на что идут фигуристы ради работы с Навкой. Спортсменка опубликовала видео в Telegram-канале. В какой-то момент с помощью партнера Никиты Кацалапова она подлетела надо льдом и парила в воздухе. И хотя у Виктории была страховка, наблюдать за ней со стороны оказалось довольно тревожно. Как призналась Синицина, Кацалапов тоже переживал за нее.
«Какая же Вика смелая», «Очень страшно смотреть, как вы летаете», «Так рискованно все эти трюки выполнять», «Вот это полет», " Правильно Никита ругается. Разве так можно?" — написали Виктории взволнованные поклонники в комментариях.