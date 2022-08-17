«Смотреть страшно»: вот на что идут фигуристы ради работы с Навкой

Ледовые шоу Татьяны Навки — любимое развлечение для поклонников фигурного катания. К работе спортсменка привлекает лучших коллег, демонстрирующих на льду невероятное мастерство и трюки, от которых у зрителей захватывает дух. Поэтому фигуристам, в копилке которых уже есть медали Олимпиад, приходится не расслабляться и выкладываться на полную.

На днях 27-летняя спортсменка Виктория Синицина засветила в соцсетях кусочек тренировки перед очередным шоу и показала, на что идут фигуристы ради работы с Навкой. Спортсменка опубликовала видео в Telegram-канале. В какой-то момент с помощью партнера Никиты Кацалапова она подлетела надо льдом и парила в воздухе. И хотя у Виктории была страховка, наблюдать за ней со стороны оказалось довольно тревожно. Как призналась Синицина, Кацалапов тоже переживал за нее.