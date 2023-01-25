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Смотреть противно: зрители возненавидели «Мажора в Сочи» из-за одного героя

25 января 2023 15:00
Смотреть противно: зрители возненавидели «Мажора в Сочи» из-за одного героя

Терпению поклонников пришел конец.

Премьера фильма «Мажор в Сочи» обернулась громким провалом. Зрители явно не в восторге от нового детища Никиты Власова, которому теперь настоятельно советуют завершить режиссерскую карьеру.

Для недовольства картиной нашлось несколько причин. Например, многим не нравится сам сюжет. В частности, говорят, что проект и вовсе снят исключительно для фанатов Павла Прилучного, но даже им угодить не получилось.

Смотреть противно: зрители возненавидели «Мажора в Сочи» из-за одного героя

В Сети можно найти множество негативных комментариев о ленте, в которых зрители признаются, что возненавидели проект из-за одного героя. Оказалось, что подавляющему большинству противно смотреть на дочь Игоря Соколовского Соню, которую сыграла 12-летняя Виталия Корниенко.

«Софья Игоревна своим поведением вызывает отторжение. Ведет себя по принципу Вики: все виноваты, я обиделась, бегайте за мной», «Подташнивает уже основательно от девчушки», «Противная девочка. Самомнение и упрямство, кажется, унаследовала от обоих родителей сразу», — подчеркнули зрители.

Фото: Кадр из фильма «Мажор в Сочи», 2022
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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