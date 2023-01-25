Смотреть противно: зрители возненавидели «Мажора в Сочи» из-за одного героя

Премьера фильма «Мажор в Сочи» обернулась громким провалом. Зрители явно не в восторге от нового детища Никиты Власова, которому теперь настоятельно советуют завершить режиссерскую карьеру.

Для недовольства картиной нашлось несколько причин. Например, многим не нравится сам сюжет. В частности, говорят, что проект и вовсе снят исключительно для фанатов Павла Прилучного, но даже им угодить не получилось.

В Сети можно найти множество негативных комментариев о ленте, в которых зрители признаются, что возненавидели проект из-за одного героя. Оказалось, что подавляющему большинству противно смотреть на дочь Игоря Соколовского Соню, которую сыграла 12-летняя Виталия Корниенко.