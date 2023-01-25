Слухи оказались правдой: россияне в ярости из-за продолжения «Папиных дочек»

Ситком «Папины дочки» в свое время побил все рекорды популярности. История о многодетном отце-одиночке была широко известна за пределами России, а за рубежом даже сняли несколько адаптаций. Недавно стало известно, что скоро историю перезапустят.

Официальная дата выхода нового сезона назначена на ноябрь 2023 года. На сей раз многодетным брошенным отцом станет Веник в исполнении Филиппа Бледного. Его жена Даша Васнецова оставит его одного с многочисленным потомством.

В Сети уже появились фотографии со съемок продолжения. Известно, что в сиквеле снимется папа из оригинальной истории Андрей Леонов, олигарх Александр Олешко и бабушка Ольга Волкова.

Интернет-пользователи были в ярости и бурно отреагировали на эту новость: «На хайпе хотят подняться, но без Даши, Жени и Пуговки это невозможно», «Видимо, над сценарием особо не задумывались. Еще 21 сезон нас ожидает то же самое», «Даша так не поступила бы 100%». Новый сезон будет включать в себя 20 серий. Режиссером снова выступил Александр Жигалкин, который снимал оригинальный ситком.