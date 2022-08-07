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Сложно поверить: вот какой советский фильм спасал от разводов

7 августа 2022 14:35
Сложно поверить: вот какой советский фильм спасал от разводов

Даже исполнитель главной роли считал историю невозможной.

В фильмографии Александра Михайлова есть картина, от которой он отказывался дважды. Сюжет казался актеру настолько далеким от реальной жизни, что убедить его в обратном сумел только сценарист, переживший подобный опыт.

Речь идет о фильме «Мужики!..», который в советские годы уберег не одну семью от распада. Об этом сами зрители рассказывали Михайлову: к примеру, одна пара, пережившая развод, после премьеры ленты воссоединилась и больше не расставалась.

«Тогда приходили мешки писем, даже дети писали», — цитирует актера издание «АиФ».

Даже в жизнь маленькой телезрительницы благодаря «Мужикам!..» вернулся отец. А ведь Михайлов не мог поверить, что мужчина мог быть взять на себя воспитание чужих детей, как это сделал Зубов в фильме.

История вышла настолько пронзительной и убедительной во многом благодаря Валентину Дьяченко, написавшему сценарий. Он сам женился на женщине с двумя детьми, которых растил, как родных, а также всю жизнь помогал девочке-подростку. С ней судьба свела Дьяченко в трудовом лагере во времена репрессий.

Фото: YouTube
Елена Королева
Елена Королева
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