Сложно поверить: вот какой советский фильм спасал от разводов

В фильмографии Александра Михайлова есть картина, от которой он отказывался дважды. Сюжет казался актеру настолько далеким от реальной жизни, что убедить его в обратном сумел только сценарист, переживший подобный опыт.

Речь идет о фильме «Мужики!..», который в советские годы уберег не одну семью от распада. Об этом сами зрители рассказывали Михайлову: к примеру, одна пара, пережившая развод, после премьеры ленты воссоединилась и больше не расставалась.

«Тогда приходили мешки писем, даже дети писали», — цитирует актера издание «АиФ».

Даже в жизнь маленькой телезрительницы благодаря «Мужикам!..» вернулся отец. А ведь Михайлов не мог поверить, что мужчина мог быть взять на себя воспитание чужих детей, как это сделал Зубов в фильме.

История вышла настолько пронзительной и убедительной во многом благодаря Валентину Дьяченко, написавшему сценарий. Он сам женился на женщине с двумя детьми, которых растил, как родных, а также всю жизнь помогал девочке-подростку. С ней судьба свела Дьяченко в трудовом лагере во времена репрессий.