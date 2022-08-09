Жена престарелого Виторгана каждый день вредит дочерям: малышки под угрозой

Вседозволенность, в атмосфере которой растят своих маленьких детей Эммануил Виторган и Ирина Млодик, способна вывести из себя самую терпеливую «яжемать». Престарелых родителей, правда, можно понять. Они наконец познали долгожданное осознанное родительство.

Правда, поведение Виоргана и Млодик, хоть и из добрых побуждений, но все же способно нанести непоправимый вред их наследницам. Во всяком случае, в этом уверена диетолог Римма Мойсенко. Разнос от врача стареющая чета получила по банальной причине: Этель и Клара бесконтрольно и в любых количествах поглощают мороженое.

«Мороженое — это чудовищное сочетание жирного и сладкого. Это удар по нашей поджелудочной железе и быстрый переход к инсулинорезистентности в молодом возрасте. Это небезопасно. Это всегда пальмовое масло», — приводит слова медика портал Day.ru.

Выходит, что мать и отец зря потворствуют прихотям своих дочерей. Ведь безобидная на вид прихоть малышек может обернуться фатальными последствиями для обеих