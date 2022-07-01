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Слово из трех букв: вот какую скандальную сцену вырезали из «Кавказской пленницы»

1 июля 2022 08:11
Слово из трех букв: вот какую скандальную сцену вырезали из «Кавказской пленницы»

Советская цензура не пропустила сцену из комедии Гайдая.

Фильм «Кавказская пленница» хорошо знают и любят в нашей стране вот уже не один десяток лет. Ни для кого не секрет, что перед выпуском картин в СССР все они подвергались цензуре и теряли некоторые сцены. Так случилось и с фильмом Леонида Гайдая «Кавказская пленница». Из него была вырезана довольно хулиганская заставка.

Слово из трех букв: вот какую скандальную сцену вырезали из «Кавказской пленницы»

Анимированная заставка перед фильмом начиналась с того, что культовая троица — Трус, Балбес и Бывалый — писала на заборе всем известное слово из трех букв, однако, увидев милиционера, один из них дописывает фразу так, чтобы получилось «Художественный фильм». Шутку не оценили советские чиновники, поэтому сцену пришлось вырезать. Кроме того, знаменитая фраза героя Вицина про гуманный суд звучала в оригинале иначе: «Да здравствует советский суд! Самый гуманный суд в мире!».

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Власти посчитали, что смеяться над советским судом не положено, поэтому в фразу было добавлено слово «наш». Но и это еще не вся цензура фильма. Знаменитая песня Никулина «Если б я был султан» изначально в фильме звучала полностью, однако чиновники потребовали ее убрать. В итоге песню удалось отстоять, но компромиссным решением стало приглушить второй куплет.

Фото: Кадр из фильма
Елена Королева
Елена Королева
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