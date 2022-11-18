Скрывают постыдную правду у всех на глазах: найден тайный отец «сестры» Водяновой

Вот уже пару дней в Сети обсуждают историю с тайной сестрой Натальи Водяновой. Сообщается, что девочка родилась в семье модели 22 года назад. 18-летняя Водянова видела мучения матери и посоветовала отдать малышку на усыновление, чтобы у нее были лучшие условия для жизни. В итоге Маша превратилась в Дженнифер и выросла в приемной семье из Северной Каролины.

А в этом году в поисках настоящей семьи девушка обнаружила, что является родственницей супермодели. Наталья поддержала девушку и даже снялась вместе с ней для глянцевого издания. Вот только сплетники считают, что сестра Водяновой — на самом деле ее дочь. Якобы на заре карьеры маленький ребенок мог помешать манекенщице, поэтому она и отдала девочку на удочерение, предположила автор известного блога Diana Spletni Live.

Более того, уже нашелся и человек, которого можно считать тайным отцом Дженнифер. Пользователи обнаружили, что девушка очень похожа на фотографа Алексея Васильева. Именно он когда-то составил протекцию Водяновой и помог подняться на вершину модельного бизнеса.