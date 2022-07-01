«Скрывается и боится»: покинувшего Россию Разина поймали на нелепой лжи

Продюсер Андрей Разин живет в Турции и не переезжал в США, несмотря на многочисленные слухи. В этом уверен его коллега Андрей Тимофеев.

В минувший вторник на Троекуровском кладбище в Москве состоялись похороны лидера «Ласкового мая». На траурном мероприятии присутствовали многие отечественные артисты, однако Андрей Разин, продюсер коллектива, с которым у Шатунова были давние разногласия, решил проигнорировать мероприятие. Как предположили поклонники, музыкант не смог прилететь в Москву из-за сложностей с рейсами, ведь последнее время живет в США. Однако, как оказалось, эти домыслы не соответствуют действительности.

По словам Тимофеева, на самом деле Разин не покупал себе недвижимость в Америке, а стал обладателем апартаментов на турецком курорте Анталия. Сейчас продюсер находится всего лишь в нескольких часах от столицы и решил пропустить похороны из-за возможной негативной реакции публики, ведь многие фанаты винят именно его в смерти Шатунова.

«Он, возможно, скрывается и боится столкнуться с негативом и хейтом вживую», — цитирует слова продюсера «Комсомольская правда ».

Отметим, что в своих социальных сетях Разин предпочел удалить множество публикаций, посвященных певцу. Музыкант оставил лишь запись с соболезнованиями семье Шатунова, в которой описывает их отношения как сложные.