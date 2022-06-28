«Сколько уже можно водить народ за нос!»: популярность Прилучного под угрозой

Поклонники осудили Павла Прилучного, который в последние недели активно подогревает слухи о своей личной жизни. Сначала он интриговал сплетнями о романе с Зепюр Брутян, показывая совместные кадры из путешествия с актрисой в соцсетях. Затем Зепюр призналась, что это была рабочая поездка и шутливо поблагодарила Прилучного за перекочевавших к ней подписчиков.

На этом Павел не остановился и уже спустя неделю продемонстрировал, как отдыхает вместе с Брутян и детьми от брака с Агатой Муцениеце в Турции. Между тем в некоторых источниках уже появилось свидетельство о браке звезд и доказательства, подтверждающие, что Зепюр сменила фамилию на Прилучную.

При этом до сих пор находятся пользователи Сети, которые не верят в искренность чувств Павла. Они предполагают, что таким образом актер просто старается привлечь к себе внимание, поскольку на этот год запланировано несколько громких премьер с его участием.