Сильно сдал: россияне не поверили глазам, увидев ведущего «Пока все дома»

Когда-то программа «Пока все дома» собирала у телеэкранов семьи. Позже проект закрыли, а Тимур Кизяков отправился в свободное плавание.

Соведущий же Кизякова, Андрей Бахметьев, известный своими умениями и лайфхаками, казалось, канул в небытие. Недавно же фото и видео со съемок ведущего переполошили Сеть. Узнать эксперта было практически невозможно: седые волосы и морщины на лице делали Бахметьева другим человеком.

«Время, куда ты несешься?», «Дорогой наш человек», «Что с ним стало?», «Любимый Бахметьев», «Время не властно над вами, верю», — писали ему в соцсетях.

Комментировать свою личную жизнь Бахметьев не спешит, предпочитая держать ее в секрете. Известно лишь, что сценарист женат и воспитывает двоих детей.