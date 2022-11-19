Сидит на шее у супруги: вас удивит, как выглядит безработный муж Яковлевой (фото)

В 1990 году актриса Елена Яковлева вышла замуж за своего коллегу, Валерия Шальных, служащего в театре «Современник». Пара вместе уже более тридцати лет. У супругов есть взрослый сын, который увлекается татуировками и бодибилдингом.

Сегодня Яковлева одна из наиболее востребованных артисток отечественного кино. Только за последние несколько лет звезда «Интердевочки» снялась в таких картинах, как «Черновик», «Последний богатырь», «Вратарь галактики», «Далекие близкие», «Чернобыль» и «Чебурашка».

Правда, у ее супруга, 66-летнего Валерия Шальных, карьера складывается не так удачно.

Последние десять лет актера почти не видно в кино, оставил он и театр. Сейчас бывший артист уже пожилой человек, он живет на даче и полностью посвятил себя хозяйству.