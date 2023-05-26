Шуточный тест для дам: понравились бы вы Пушкину?

Не секрет, что Александр Сергеевич Пушкин был тем еще сердцеедом. Кто-то может сказать, что личная жизнь и влюбленности писателя не имеют никакого отношения к его творчеству, однако это не так. При интерпретации произведений литературоведы сопоставляют факты из жизни автора с написанным, это позволяет полнее и глубже понять его смысл. Пушкин, как известно по историческим фактам, был влюбчивым. Одной из первых муз поэта стала Екатерина Бакунина, старшая сестра его товарища по лицею. Молодой Пушкин настолько был восхищен этой женщиной, что посвятил ей 23 стихотворения. Любопытно, что замуж Екатерина Бакунина вышла довольно поздно - в 39 лет, а ее избранником стал двоюродный брат Анны Керн, еще одной пушкинской музы. Кроме того, общеизвестный факт, что Пушкин вздыхал по Елизавете Воронцовой - супруге генерал-губернатора Михаила Воронцова, Вере Вяземской - супруге своего друга Петра Вяземского, Софье Потоцкой, наследнице княжеской фамилии. Именно она поведала поэту историю княжны Потоцкой, которую он положил в основу “Бахчисарайского фонтана”.

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