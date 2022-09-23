Шурик мог быть другим: не поверите, кто готовился им стать

Актер Александр Демьяненко был известен на всю страну как Шурик, герой обаятельных комедий Леонида Гайдая. На культовую роль пробовалось множество артистов – Александр Збруев, Олег Видов, Андрей Миронов, Виталий Соломин и даже популярный юморист Евгений Петросян.

Петросян рассказывает, что прийти на кастинг на роль Шурика в фильм «Операции «Ы» ему предложил лично режиссер. В подтверждение юморист выложил в соцсетях фото с проб – на черно-белом снимке совсем юный Евгений Петросян улыбается, прищурив глаза.

Кто знает, каким бы вышел Шурик в исполнении Петросяна. Но одно известно точно – карьера создателя «Кривого зеркала» сложилась успешно, даже несмотря на упущенную возможность