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Шурик мог быть другим: не поверите, кто готовился им стать

23 сентября 2022 20:15
Шурик мог быть другим: не поверите, кто готовился им стать


На роль пробовался известный юморист.

Актер Александр Демьяненко был известен на всю страну как Шурик, герой обаятельных комедий Леонида Гайдая. На культовую роль пробовалось множество артистов – Александр Збруев, Олег Видов, Андрей Миронов, Виталий Соломин и даже популярный юморист Евгений Петросян.

Петросян рассказывает, что прийти на кастинг на роль Шурика в фильм «Операции «Ы» ему предложил лично режиссер. В подтверждение юморист выложил в соцсетях фото с проб – на черно-белом снимке совсем юный Евгений Петросян улыбается, прищурив глаза. Шурик мог быть другим: не поверите, кто готовился им стать

Кто знает, каким бы вышел Шурик в исполнении Петросяна. Но одно известно точно – карьера создателя «Кривого зеркала» сложилась успешно, даже несмотря на упущенную возможность

Фото: Кадр из фильма «Операция "Ы" и другие приключения Шурика» (1965), соцсети
Алла Новикова
Алла Новикова
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