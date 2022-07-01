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Шпагат едва не обернулся трагедией: вид Волочковой вызвал оторопь россиян

1 июля 2022 17:40
Шпагат едва не обернулся трагедией: вид Волочковой вызвал оторопь россиян

Поклонники не смогли скрыть свое мнение.

Анастасия Волочкова взбудоражила поклонников, едва не упав во время исполнения шпагата. Соответствующим видео танцовщица поделилась в личном Telegram-канале.

В коротком видео балерина показывает, как тренируется перед одним из своих ближайших выступлений. Артистка делает упражнения на мышцы пресса, а в конце пытается сесть на шпагат прямо на тренажере, но соскальзывает с него и чуть не падает с высоты нескольких метров.

«Когда что-то пошло не так. Чуть не соскользнула с тренажера», — рассказывает Волочкова.

Пользователи Сети не прошли мимо неожиданной публикации. Одни призвали танцовщицу быть аккуратнее во время исполнения таких опасных элементов. Другие же похвалили артистку за ее любовь к спорту.

«Молодец, быть в такой форме в свои годы», «Не все могут похвастаться таким прессом, конечно», «Нужно быть осторожнее, Анастасия!» — пишут подписчики.

Фото: Legion-Media
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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