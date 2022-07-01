Шпагат едва не обернулся трагедией: вид Волочковой вызвал оторопь россиян

Анастасия Волочкова взбудоражила поклонников, едва не упав во время исполнения шпагата. Соответствующим видео танцовщица поделилась в личном Telegram-канале.

В коротком видео балерина показывает, как тренируется перед одним из своих ближайших выступлений. Артистка делает упражнения на мышцы пресса, а в конце пытается сесть на шпагат прямо на тренажере, но соскальзывает с него и чуть не падает с высоты нескольких метров.

«Когда что-то пошло не так. Чуть не соскользнула с тренажера», — рассказывает Волочкова.

Пользователи Сети не прошли мимо неожиданной публикации. Одни призвали танцовщицу быть аккуратнее во время исполнения таких опасных элементов. Другие же похвалили артистку за ее любовь к спорту.