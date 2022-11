Сегодня сложно даже представить: «Титаник» от сокрушительного провала спасло чудо

Фильм «Титаник» покорил зрителей не только драматичным сюжетом и невероятно талантливой игрой актеров. У этой картины есть одно особенное украшение, которое могло так никогда и не дойти до зрителя.

Речь идет о хите Селин Дион My Heart Will Go On, который стал визитной карточкой картины Джеймса Кэмерона. Так, режиссер не хотел включать попсовую песню в свой фильм, поэтому обратился к автору популярных голливудских саундтреков Джеймсу Хорнеру с просьбой написать инструментальную партию.

Мелодия получилась весьма неплохой, и композитор поделился ею с автором популярных текстов к песням Уиллом Дженнингсом. При этом кинокомпания выступила против данной инициативы: из-за ограниченного бюджета не было возможности выплатить исполнителю композиции гонорар.

Тем не менее Хорнер и Дженнингс, игнорируя все препоны, записали песню с Селин Дион. И тут снова удивительный факт: она категорически не понравилась канадской певице. Та согласилась исполнить композицию только потому, что на этом настоял ее супруг.

Как пишет Telegram-канал «Итс Бритни», автору и композитору пришлось выжидать, когда Кэмерон будет в хорошем расположении духа и согласится послушать их творение. Такой момент вскоре представился, и чудо произошло: кинодел с первых нот согласовал песню. Возможно, именно это упорство двух людей и спасло «Титаник» от сокрушительного провала: сегодня ленту невозможно представить перед голоса Селин Дион, напевающего My Heart Will Go On.