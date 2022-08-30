Сдержаться не смог: Тимур Батрутдинов выболтал подробности нового шоу на всю страну

44-летний Тимур Батрутдинов стал уже постоянным героем телеэфиров. Сначала он блистал на сцене Comedy Club, а затем решил попробовать себя в музыкальных проектах. Он примерил костюм Зайца на программе «Маска», теперь же собирается занять одно из кресел жюри в проекте «Аватар». Вместе с ним угадывать героев будут Сергей Лазарев, Ида Галич, Аида Гарифуллина и Марк Тишман.

Не в силах удержаться от эмоций по поводу будущей работы, юморист уже выболтал подробности нового шоу на всю страну. По его словам, в выпусках он вместе с коллегами подмечал сюрпризы, которыми был полон проект. Батрутдинов намекнул, что аватары будут иметь совсем мало общего со звездами, которые под ними скрываются, поэтому на подсказки можно не рассчитывать. Особенно удивили его Русалочка, избавившаяся от хвоста, Красная Шапочка с недетским голосом, высокая Дюймовочка и отвязная Мэри Поппинс.