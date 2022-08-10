Смотрите фильмы за 1 рубль
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Сдала Малышева: Мясников наконец перестал скрывать жену и сына от россиян

Сдала Малышева: Мясников наконец перестал скрывать жену и сына от россиян

10 августа 2022 13:15
Сдала Малышева: Мясников наконец перестал скрывать жену и сына от россиян

Телеведущий старался держать личную жизнь в тайне.

Александр Мясников долгие годы считается одним из самых популярных ведущих страны. При этом о личной жизни звезды «Доктора Мясникова» известно крайне мало: он старательно оберегает родных от внимания публики. Врач никогда не делился снимками с избранницей Натальей и не показывал, как выглядит его наследник Леонид. Однако Елена Малышева выдала его тайну.

Дело в том, что не так давно знаменитости случайно встретились в одном из столичных ресторанов. Поужинать Малышева пришла со своей мамой, а ее коллега — со всей семьей. И в честь случайной встречи телеведущая решила сделать совместный кадр, которым позднее поделилась в своих социальных сетях. На фото отчетливо видно, как именно выглядят родные Мясникова, и даже можно заметить возлюбленную его сына.

Сдала Малышева: Мясников наконец перестал скрывать жену и сына от россиян

Мясников пока никак не отреагировал на поступок звезды «Жить здорово!». При этом многие пользователи сети уже отметили, что все старания телеведущего пошли прахом из-за неосторожности его коллеги.

Фото: Globallookpress.com, соцсети
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
6 комментариев
Related video