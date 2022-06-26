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Сбежал в Израиль: известный журналист загнал Киркорова в угол

26 июня 2022 10:15
Сбежал в Израиль: известный журналист загнал Киркорова в угол

Поп-королю досталось за неожиданный отъезд.

Филипп Киркоров подвергся жесткой атаке, граничащей с травлей, из-за опрометчивого решения — уехать в Израиль в самый неподходящий для этого момент. Об этом Отар Кушанашвили вспомнил, говоря о популярной некогда передаче «Акулы пера».

«Я помню один из самых напряженных моментов: имел ли он право уехать на гастроли, когда хоронили его маму. Это же деликатнейший момент, каждый выбирает сам. Тогда я был молод и спешил судить людей. Я считаю, что не должен был [спрашивать], а он считал, что мать его так воспитала, мол жребий артиста — выступать даже в такие дни», — раскаялся журналист на канале Lenta.ru.

Это произошло в 1995 году: Филипп Бедросович сорвался на гастроли в день отпевания Виктории Киркоровой. Позже его отец в беседах с прессой уверял, что музыканту тяжело было принять сам факт ее болезни (онкологию). Он отказывался даже приезжать в больницу, и лишь Алла Пугачева убедила Киркорова навестись мать перед смертью.

Фото: Legion-Media
Елена Королева
Елена Королева
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