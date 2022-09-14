Сам не без греха: Киркоров впервые раскрыл все карты

Артист рассекретил прихоть, в которой не может себе отказать.

Филипп Киркоров не скрывает от поклонников свои слабости. Певец не раз признавался в любви к красивым нарядам, на которые готов спускать баснословные деньги. Однако это вовсе не главный недостаток музыканта.

Экс-супруг Аллы Пугачевой признался, что больше всего на свете любит поесть. «Главный мой грех — это обжорство! Этим я грешу всю свою жизнь!» — цитирует поп-короля отечественной эстрады портал PROZVEZD .

Исполнитель подчеркнул, что вынужден держать себя в руках и время от времени садиться на диету. Вот только получается у него это далеко не всегда. Артист часто срывается: уж очень он любит сладости, жареную картошку и чебуреки. А затем вновь набирает лишние килограммы.

Также Киркоров подчеркнул, что его близкое окружение лишь потакает его прихотям. Сам музыкант не готовит, поскольку не умеет, зато у него есть «свита», готовая ради него на любые кулинарные эксперименты.