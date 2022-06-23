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С детьми не в России: Орбакайте рассекретила свое местонахождение

23 июня 2022 16:25
С детьми не в России: Орбакайте рассекретила свое местонахождение

Певица была откровенна с фанатами.

Кристина Орбакайте рассказала подробности своего отпуска. Как оказалось, знаменитость отправилась на каникулы во Францию.

Судя по публикациям певицы в ее социальных сетях, компанию в поездке ей составила дочь Клавдия, у которой не так давно начались летние каникулы. В Париже они встретились с Дени, младшим сыном Орбакайте, который прилетел на отдых из Москвы. Теперь они втроем наслаждаются курортными местами региона. Знаменитости уже посетили столицу страны и нормандский город Руан. При этом, как можно увидеть в нескольких видео, их путешествие продолжается.

«Очень красиво», — признается Орбакайте.

Также об отпуске рассказал и Дени в своих социальных сетях. По словам наследница артистки, он давно не чувствовал себя так спокойно, как во время каникул. Но парень уже планирует свое возвращение в столицу, так как его ждет работа.

Фото: Legion-Media
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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