«Рязанское лицо»: как выглядит поразившая россиян дочь Орнеллы Мути

Орнелла Мути — одна из самых популярных в нашей стране актрис. И это неудивительно: звезда фильмов «Укрощение строптивого» и «Безумно влюбленный», хотя и родилась в Италии, но по материнской линии имеет русские корни. А в 2016 году артистка, которой тогда исполнился 61 год, даже хотела приобрести российское гражданство и купила квартиру в Москве.

Сейчас у Орнеллы трое детей, и все они ведут самостоятельный образ жизни. Это касается и средней дочери легендарной актрисы — Каролины Факкинетти. Она, в отличие от остальной своей семьи, решила не посвящать себя кино. Единственный ее актерский опыт — съемки в фильме «Раса ублюдков».

Сейчас 38-летняя Каролина предпочитает заниматься собственной семьей. Вместе с мужем она воспитывает двоих детей, дочь Джулию и сына Алессандро, и регулярно публикует счастливые фотографии в социальных сетях.

А вот россияне, глядя на эти снимки, раскритиковали внешность Каролины. «У второй дочери совсем рязанское лицо. Видимо, действительно были русские корни», — возмущаются они.