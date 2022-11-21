Рязанов бы в гробу перевернулся: Бузова стала невестой Лукашина в «Иронии судьбы»
Шоу обещает стать хитом.
На грядущий Новый год зрителей ждет громкая альтернатива «Иронии судьбы». Канал ТНТ предложит свою версию знаменитой истории. Комедия носит название «СамоИрония судьбы!».
Создатели сняли пародию не только культовую картину Рязанова, но и на нашумевшую «Игру в кальмара» и на другие известные ленты. Нашлось место для Шурика и Ивана Грозного из фильма «Иван Васильевич меняет профессию».
В «СамоИронии судьбы!» появятся звезды ТНТ и популярные отечественные артисты. Роль Шурика досталась Денису Дорохову, а царя — Азамату Мусагалиеву. Ляйсан Утяшева и Ольга Бузова перевоплотятся в невест Жени Лукашина.
Также зрители услышат множество современных и давно известных хитов. Исполнитель Хабиб предстанет в образе Эдуарда Хиля, который споет об успехах сельского хозяйства. Будет пародия на клип Бритни Спирс Toxic, а также новая версия композиции «Пять минут» в исполнении Клавы Коки. Свою песню «Солнце Монако» споет Люся Чеботина. На экранах появятся Гарик Мартиросян, Марина Кравец, Сергей Жуков и другие селебрити.