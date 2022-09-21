Роману с Карпович нашлось подтверждение: Прилучного поймали на нелепой лжи

После свадьбы с Зепюр Брутян Павел Прилучный публично открестился от своей бывшей возлюбленной Мирославы Карпович. Актер заверил публику в том, что, вопреки всем пересудам, у него никогда не было романа со звездой сериала «Папины дочки». Однако бывшая жена знаменитости Агата Муцениеце расставила все точки над «i».

Актриса поймала бывшего мужа на нелепой лжи и предала огласке подтверждение его романтической связи с коллегой по спектаклю «Косметика врага». Муцениеце заговорила об отпуске Павла в Крыму вместе с их общими детьми и Карпович, который состоялся летом 2020 года. Она отметила, что ничего не знала о намерении экс-супруга познакомить сына и дочь с новой пассией, но сделать ничего не могла.