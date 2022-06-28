Роковой случай: тайна парика Малахова раскрыта

Андрей Малахов не носит парик, а лишь перестал следить за собственной внешностью. Ранее появилась информация, что знаменитость вынужден пользоваться накладными волосами.

Вот уже несколько месяцев поклонники активно обсуждают внешний вид артиста и его возможные проблемы со здоровьем. Как уверены неравнодушные фанаты, артист носит парик и страдает от лишних килограммов. Главная причина этого — серьезные заболевания, с которыми борется телеведущий. Однако, как оказалось, эти домыслы нельзя считать правдой.

Как пишет портал «7 дней », не так давно Малахов отправился на двухдневный круиз по Волге, где наслаждался отдыхом на борту лайнера. Знаменитость и его друзья поделились десятками видео с поездки, в которых отчетливо можно разглядеть волосы знаменитости. И в роликах видно, что Малахов не носит парик, а всего лишь неудачно укладывает прическу, за которой перестал следить.

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Также телеведущему удалось избавиться и от лишних килограммов. Звезда экрана на недавних снимках вновь может похвастаться спортивной фигурой и здоровым внешним видом. Сам Малахов при этом продолжает хранить молчание о своем состоянии, заставляя поклонников самостоятельно находить опровержения всем слухам.