Роды прошли не в России: Тодоренко во второй раз стала матерью

Регина Тодоренко родила второго ребенка. Артистка и ее супруг Влад Топалов стали родителями девочки.

Несколько недель назад знаменитость в компании всех членов своей семьи отправилась на Бали. Как оказалось, рожать Тодоренко намерена не в столице, а на курорте в окружении природы. Как рассказывала телеведущая, каждый день на острове она проводила, занимаясь йогой и медитацией, чтобы подготовить себя к материнству и сделать его наиболее комфортным.

В итоге, как пишет портал «СтарХит », телеведущая наконец-то стала мамой во второй раз. Сама Тодоренко предпочла пока не раскрывать подробности случившегося и хранит молчание в блогах и даже не хвастается новостью, однако ближайшее окружение артистки все подтвердило в беседе с журналистами. Пока неизвестно, как долго семья пробудет на Бали, а также другие детали дальнейших планов знаменитостей.