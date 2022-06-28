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Роды прошли не в России: Тодоренко во второй раз стала матерью

28 июня 2022 14:45
Роды прошли не в России: Тодоренко во второй раз стала матерью

Телеведущая старается держать свою личную жизнь в тайне.

Регина Тодоренко родила второго ребенка. Артистка и ее супруг Влад Топалов стали родителями девочки.

Несколько недель назад знаменитость в компании всех членов своей семьи отправилась на Бали. Как оказалось, рожать Тодоренко намерена не в столице, а на курорте в окружении природы. Как рассказывала телеведущая, каждый день на острове она проводила, занимаясь йогой и медитацией, чтобы подготовить себя к материнству и сделать его наиболее комфортным.

В итоге, как пишет портал «СтарХит», телеведущая наконец-то стала мамой во второй раз. Сама Тодоренко предпочла пока не раскрывать подробности случившегося и хранит молчание в блогах и даже не хвастается новостью, однако ближайшее окружение артистки все подтвердило в беседе с журналистами. Пока неизвестно, как долго семья пробудет на Бали, а также другие детали дальнейших планов знаменитостей.

Фото: Legion-Media, globallookpress.com
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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