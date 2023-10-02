Родные держат Светличную в психушке и никого к ней не пускают: от деталей оторопь берет

Поклонники бьют тревогу по поводу состояния 83-летней Светланы Светличной. Долгое время о ее здоровье ничего не было слышно, так как родственники хранили все в секрете. Но, как удалось выяснить некоторым источникам, актриса сейчас находится в психиатрическом спецучреждении.

Более того, от деталей ее пребывания там становится страшно. Фанаты утверждают, что Светличную против воли удерживают в клинике, куда ее насильно поместили родственники. Чтобы подтвердить свои слова, они даже попытались навестить ее в больнице, прихватив любимого питомца звезды СССР — кота по имени Фил. Однако в общении им отказали.

Коллеги Светличной говорят, что в ее нынешнем состоянии она не может обходиться без посторонней помощи. В поведении актрисы бывают вспышки агрессии, кроме того, случаются неконтролируемые поступки. У нее прогрессируют деменция и болезнь Альцгеймера. Об этом же заявляют и родные артистки.