Решение окончательное: почему фильмы Высоцкого сегодня отказываются смотреть

Владимир Высоцкий был не только поэтом и певцом, но и актером театра и кино. И если музыкальные произведения артиста актуальны и любимы до сих пор, то картины с его участием публика смотреть отказывается. На это нашлась неожиданная причина.

О Высоцком принято говорить как о гении, чей талант не вызывает ни малейших сомнений. И тем не менее факты говорят сами за себя: ленты, в которых засветился артист, пылятся на дальних полках. Как оказалось, актер из Владимира Семеновича никудышный. Зрители подчеркивают, что наблюдать за игрой Высоцкого на театральной сцене еще было можно, а вот то, что публика видит на экране, не иначе как разочарованием не назовешь.

Дзен-канал «Горожанин » приводит массу комментариев интернет-пользователей, которые гласят, например, следующее: «Не надо преувеличивать гения Высоцкого. Были и погениальнее», «Как актер весьма посредственный». По мнению комментаторов в соцсетях, артисту не стоило играть в кино, поскольку он силен в первую очередь как бард.