Развод даром не прошел: состояние Варнавы ужаснуло россиян

Вот уже несколько недель Екатерина Варнава наслаждается отдыхом за границей. В своих социальных сетях она активно рассказывает о приключениях и делится снимками и видео, сделанными на курорте. Например, не так давно она поделилась роликом, на котором красуется своей стройной фигурой и загаром в миниатюрном платье. Однако поклонники не остались в восторге от публикации.

Как отметили пользователи Сети, Варнава выглядит весьма болезненно. Причина таких резких перемен, как уверены поклонники, связана с проблемами в личной жизни артистки. По слухам, Варнава не так давно рассталась со своим возлюбленным Александром Молочниковым, из-за чего и начала худеть.

«Не худейте больше», «Что у вас с телом случилось?», «Очень хочется вас покормить», «Приходите скорее в норму, нельзя так худеть сильно», — волнуются фанаты.

При этом специалисты уверены, что Варнава добилась таких результатов благодаря диете. По словам хирурга Лии Гавашели, вероятнее всего, звезда экрана решила ограничить себя в питании, чтобы стать худой и соответствовать модным тенденциям.

«Возможно, она сидит на диете, использует какие-то средства для похудения», — предположила эксперт в беседе с порталом «СтарХит».