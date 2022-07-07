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Раздела наследства Градского могло не быть: главную ошибку Коташенко предали огласке

7 июля 2022 18:10
Раздела наследства Градского могло не быть: главную ошибку Коташенко предали огласке

Прославленный композитор скончался осенью прошлого года.

Марина Коташенко отказалась пойти на условия других родственников во время раздела наследства Александра Градского. Именно поэтому, как уверены эксперты, родные композитора до сих пор не могут прийти к согласию.

После смерти композитора его дети от предыдущих отношений предложили Коташенко условия раздела имущества. Якобы сын Даниил предложил забрать авторские права на творчество себе, а большую часть имущества передать вдове своего отца. Однако супруга Градского не согласилась с этим предложением, что и привело к настолько продолжительным разбирательствам.

Как отмечает портал «Комсомольская правда», теперь третья супруга Градского может признать брак Коташенко с композитором недействительным и полностью исключить ее из завещания. Именно решение вдовы музыканта подвигло Ольгу Градскую подать в суд и претендовать на свою долю в наследстве. Эксперты не сомневаются: раздел имущества может растянуться на долгие месяцы.

Фото: Legion-Media, globallookpress.com
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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