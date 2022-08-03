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Киноафиша Статьи Работала в эскорте: скандальное прошлое Эмбер Херд больше не секрет

Работала в эскорте: скандальное прошлое Эмбер Херд больше не секрет

3 августа 2022 13:20
Работала в эскорте: скандальное прошлое Эмбер Херд больше не секрет

Выяснилось, что актриса начинала карьеру с сомнительного места работы.

Разбирательства между Джонни Деппом и Эмбер Херд продолжают обрастать подробностями. Скандальное прошлое актрисы больше не секрет. Выяснилось, что в распоряжении юристов Деппа были документы, свидетельствующие, что до встречи с актером Эмбер оказывала услуги определенного характера, работая экзотической танцовщицей. Адвокаты предполагали, что Херд просто работала в эскорте.

Они даже собирались приобщить обнаженные снимки актрисы тех лет к делу, чем могли окончательно погубить ее репутацию. Однако, представители Эмбер успели наложить вето на обнародование этих данных. И только теперь информация утекла в Сеть.

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Депп выиграл судебное дело о клевете и без «грязных методов». По решению суда Херд, обвинявшая экс-супруга в рукоприкладстве и издевательствах, должна ему более 8 млн долларов. Ее адвокаты уже собираются подать апелляцию, правда, для этого нужно погасить часть долга. Херд, которая осталась без работы после скандала, выставила на продажу особняк в Калифорнии.

Фото: Legion-Media
Елена Королева
Елена Королева
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