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Пуговку из «Папиных дочек» не узнать: вот как она выглядит сейчас

9 июля 2022 10:58
Пуговку из «Папиных дочек» не узнать: вот как она выглядит сейчас

Екатерина Старшова больше не планирует сниматься в сериалах.

Когда-то сериал «Папины дочки» был настоящей сенсацией и сделал звездами юных актрис, снимавшихся в нем. Самой молодой «дочкой» была Пуговка, которую сыграла Екатерина Старшова. На начало съемок девочке было всего пять лет, и ее детство прошло на площадке под объективами камер. Сейчас она сильно изменилась, повзрослела и больше не хочет сниматься.

Пуговку из «Папиных дочек» не узнать: вот как она выглядит сейчас

Старшова решила, что мир кинематографа не для нее. 20-летняя девушка учится на факультете фундаментальной медицины в МГУ и мечтает связать свое будущее с фармакологией. Екатерина ведет страничку в соцсетях, где постоянно делится с подписчиками деталями своей жизни. При этом она иронично пишет, что когда-то была на телевидении и ответ на вопрос «Пуговка уже не та?» можно найти в профиле. Даже без «Папиных дочек» у Старшовой нет отбоя от поклонников, и ее по-прежнему приглашают участвовать в разных телешоу.

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Фото: Кадр из сериала, соцсети
Елена Королева
Елена Королева
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