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Не дружит с головой: иностранцы подняли на смех «Малыша и Карлсона»

20 июля 2022 08:16
Не дружит с головой: иностранцы подняли на смех «Малыша и Карлсона»

Любимый мультфильм россиян показался иностранцам не таким уж детским.

«Малыш и Карлсон», выпущенный студией «Союзмультфильм», вызвал у иностранцев бурные эмоции. Их поразили яркие персонажи мультфильма, особенно сам Карлсон, который живет на крыше. Канадский зритель углядел в его поведении тревожные сигналы:

«Ему сорок лет, живет на крыше и общается с ребенком. Не знаю, как называется спасательное агентство России, но его срочно надо позвать. Еще и мальчик похож на девочку».

Американец же нашел повод для шутки над россиянами: по его мнению, моторчик на спине у героя нужен потому что в нашей стране практически не пользуются кондиционерами, и спасаться от жары приходится нестандартными методами. А вот Фрекен Бок навела иностранцев на мысль, что мультфильм на самом деле повествует о борьбе с психологическими заболеваниями.

«Я думаю, она сумасшедшая. Она говорила по телефону в ванне, хотя это был даже не телефон. Надо быть сумасшедшей, чтобы действительно думать, что Карлсон существует», — высказались зрители на канале Skyeng.

Фото: Legion-Media
Елена Королева
Елена Королева
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