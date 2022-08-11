Пугачева и Галкин «выступили в унисон» ради жены Николаева: повод важный

Супруга Игоря Николаев, Юлия Проскурякова, в честь 40-летнего юбилея выложила в соцсетях снимки с новой фотосессии. На опубликованных кадрах она позирует на ярком фоне в белом мини-платье, выгодно подчеркивающем фигуру. Под фото фанаты артистки восхитились ее образом и оставили комментарии с поздравлениями. Среди поклонников отметились и звезды шоу-бизнеса, поспешившие поздравить подругу с днем рождения. Теплые слова Юлии сказали Юлия Ковальчук, Сарик Андреасян и Игорь Гуляев.

Не прошли мимо важного повода и Максим Галкин с женой. Сначала поздравление отправил юморист, а позже к его словам присоединилась и Алла Пугачева, нарушив тем самым длительное молчание в Сети.

«Будь счастлива. С днем рождения», — написала Примадонна.

Семьи Николаева и Пугачевой дружат уже давно. Максим и Алла даже попросили певца стать крестным отцом их детей Лизы и Гарри. После того, как Галкин с Пугачевой покинули Россию, артист был одним из тех друзей, кто встал на их сторону и призвал прекратить любые обсуждения их вероятной эмиграции.