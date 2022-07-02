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Психологический тест: твое подсознание раскроет твой реальный характер

2 июля 2022 07:20
Психологический тест: твое подсознание раскроет твой реальный характер

Узнай, какой ты человек на самом деле.

Наше подсознание – удивительное явление, которое, кажется, можно изучать бесконечно, и все равно оно останется непознанным до конца. Тем не менее различным исследователям удалось раскрыть некоторые его грани, и, надо сказать, они поистине удивительны. Так, например, ученые установили, что самый простой способ понравиться другому человеку – это подражать ему, повторять его слова, жесты, манеру говорить и так далее.

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Подсознание человека воспринимает такую имитацию на ура, и мы, сами того не замечая, начинаем симпатизировать тому, кто напоминает нам самих себя. Чтобы подтвердить этот факт, голландские ученые провели любопытный эксперимент. На протяжении вечера они попросили нескольких официанток повторять за посетителями их заказ, якобы для того, чтобы лучше запомнить. Например, "кофе" или "фрикасе" вместо ответов вроде "да", "поняла вас", "хорошо" и т.д. Как оказалось в дальнейшем, официантки, которые повторяли за посетителями их слова, получили чаевые в три раза чаще, чем обычно. А их сумма увеличилась в среднем до семидесяти процентов! В дальнейшем девушек попросили отказаться от этой особенности и вести себя как обычно, и количество чаевых снова снизилось.

А что твое подсознание скажет о тебе и твоем характере? Пройди наш тест – и узнаешь!

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Елена Королева
Елена Королева
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